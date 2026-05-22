        Hakkari Haberleri Hakkari'de 26 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de 26 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu otobüsünün bagajındaki bidonların içinde 26 kilo 300 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Giriş: 22.05.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda dün ilçede şehirler arası yolcu otobüsünün bagaj kısmında arama yapan ekipler, emanet plastik bidonlar içinde 26 kilo 300 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

