Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 hafif ticari aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Çevre Yolu kavşağında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 GZ 2561, 01 ARZ 981, 33 DL 895 plakalı üç hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

