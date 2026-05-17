        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 hafif ticari aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Çevre Yolu kavşağında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 GZ 2561, 01 ARZ 981, 33 DL 895 plakalı üç hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

