Hakkari'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Hakkari'de AK Parti Nisan Ayı İl Danışma Meclis Toplantısı düzenlendi.



Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda teşkilatın faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.



Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkan Zeydin Kaya, kentte son 41 yılın en yağışlı kışını geçirdiklerini söyledi.



Bölgede yaşanan heyelan ve çığ olaylarına değinen Kaya, şunları kaydetti:



"Bölgemizin gerçeği olan heyelan olaylarından dolayı hiçbir hemşehrimizin elhamdülillah ne canına ne de malına bu güne kadar zarar gelmedi. Yer yüzünün bu şekilde engebeli olduğu böyle bir yerde heyelanların olması, yağışa bağlı felaketlerin olması doğanın bir gerçeğidir. Yolda meydana gelen heyelanın ilk günden itibaren Karayolları, Özel İdare, DSİ ekiplerimiz Sayın Valimizin koordinasyonunda gece gündüz alternatif yollar açmak suretiyle sahada oldular. Çalışma yürüten tüm ekiplerimize teşekkür ederim. AK Parti hükümetlerimiz bugüne kadar büyük afetlerin üstesinden gelmiştir. Yaşadığımız heyelan felaketi ilimiz açısından ciddidir ama bunu da adım adım aşıyoruz."



AK Parti İl Koordinatörü Bahattin Yıldız da heyelanla ilgili Ankara'da ilgili yetkililerle görüşmeler yaparak süreci anlattıklarını dile getirdi.



AK Parti'nin bugüne kadar büyük hizmetlere imza attığını ifade eden Yıldız, "Allah'ın izniyle Hakkari'mizde de meydana gelen bu tür olaylarda, sıkıntılı süreçlerin bir daha yaşanmaması noktasında kalıcı ve kesin çözümler üretmek suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Konuşmayla kaybedecek vaktimiz yok." dedi.



İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ise heyelan nedeniyle yolun kapanması, ulaşımın aksaması ve vatandaşların günlük yaşamanın olumsuz etkilenmesinin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.



Toplantıya il ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

