Hakkari'de bıçaklı saldırıya uğrayan psikolog yaralandı

Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.



Gazi Mahallesi'ndeki kurum binasına gelen bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle psikolog Y.D'ye bıçakla saldırdı.



Olaya müdahale eden kurumdaki güvenlik görevlileri, saldırganı yakalayarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.



Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Y.D, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Saldırgan da polis ekiplerince gözaltına alındı.

