        Hakkari'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı

        Hakkari'de dereye düşen çocuğu arama çalışmaları yeniden başladı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Yufkalı köyü Korgan mezrasında dün dereye düşerek kaybolan Osman Taş, hem derede hem de çevresindeki noktalarda aranıyor.

        Aramaların ikinci gününde, Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden dalgıçlar, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ve Belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Güvenlik korucuları ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda ekipler, Durak köyü yakınında derede ve suyun etrafında detaylı arama yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

