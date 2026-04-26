        Hakkari Haberleri Hakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Hakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşen 8 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

        Giriş: 26.04.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Yufkalı köyü Korgan mezrasında yaşayan Osman Taş, dengesini kaybederek dereye düştü.

        Yanındakilerin haber vermesi üzere bölgeye AFAD, JAK, belediye, sağlık, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yönlendirildi.

        Ekipler, yöre sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda suyun içinde ve kenarında arama çalışması yaptı.

        Şu ana kadar bir ize rastlayamayan ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

