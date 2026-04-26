Hakkari'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşen 8 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Yufkalı köyü Korgan mezrasında yaşayan Osman Taş, dengesini kaybederek dereye düştü.
Yanındakilerin haber vermesi üzere bölgeye AFAD, JAK, belediye, sağlık, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yönlendirildi.
Ekipler, yöre sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda suyun içinde ve kenarında arama çalışması yaptı.
Şu ana kadar bir ize rastlayamayan ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
