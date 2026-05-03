        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de "dijital mola" etkinliğiyle öğrenciler telefonları bırakıp kitap okuyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari Üniversitesince uygulanan "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikle öğrencilerin dijital ekranlardan uzaklaşıp kitap okumaları sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Üniversite bünyesindeki Dil ve Edebiyat Topluluğu (HÜDET) ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce, ekran bağımlılığının olumsuz etkilerine dikkati çekmek ve kitap okumanın yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla geçen yıl "Dijital Mola: Ekranlardan Uzak, Sayfalara Yakın" etkinliği başlatıldı.

        Topluluk üyeleri, bu kapsamda yer ve zaman fark etmeksizin etkinlikler düzenleyerek öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için ortamlar oluşturmaya başladı.

        HÜDET okuma atölyesi, üniversitenin kantini, kafeterya, park, yurt ve evlerde yapılan etkinliklere katılan ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite öğrencileri bir arada kitap okuyarak zaman geçirmeye başladı.

        Öğrencilerin kitap okumaya teşvik edildiği proje ile kentteki birçok okula kitap desteğinde bulunuldu.

        Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünde görevli Doç. Dr. Fecri Yavi, AA muhabirine güzel bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Projeyle öğrencilerin birçok okula kitap bağışında bulunduğunu, bazı okullara kütüphane kazandırdıklarını belirten Yavi, şöyle devam etti:


        "Topluluğun aldığı karar neticesinde sadece kitap bağışının yeterli olmayacağını, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını aşılamamız gerektiğini de düşündük. Böylece 'dijital mola' etkinliğini ortaya çıkardık. İlk etapta atölyemizde Milli Eğitim'e bağlı okullardan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirdik. Öğrenciler burada telefonlarını, tabletlerini bırakıp kitap okudu. Daha sonra öğrencilerimiz bu etkinliği benimseyerek kendi yurtlarında, evlerinde, kafelerde ve dışarıda da yapmaya başladı."

        - "Öğrencileri dijital dünyadan uzaklaştırıp kitapla buluşturuyoruz"

        Öğrencilerin "Ekranlardan uzak, sayfalara yakın ol" sloganıyla etkinliği alışkanlık haline getirdiklerini ifade eden Yavi, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin bunu alışkanlık haline getirmeleri, dijital dünyadan bir saatliğine de olsa uzaklaşmaları bizi mutlu ediyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Diğer okullardan buraya gelen öğrenciler etkinliği kendi okullarında da yapıyor. Bunun kentte yaygınlaştığını görüyoruz. Öğrencileri dijital dünyadan uzaklaştırıp kitapla buluşturuyoruz. Hocalarımız da bu etkinliğe katılıyor. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin aileleri de bazen katılıyor. Kuşakları birleştiren, onların sosyalleşmesini de sağlayan bir proje oldu çünkü telefonlar bireyin yalnızlaşmasına neden oluyor. Telefonu bırakıp bir araya geldikleri zaman sosyalleşmiş oluyorlar. Bu projeyi sürdürmeyi düşünüyoruz."

        - "Etkinlikle kitap okuma konusunda farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum"

        HÜDET Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yağmur Sizer ise etkinlikle yediden yetmişe herkesin dijital dünyadan uzaklaşıp kitaplara yönelmesini sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

        Farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Sizer, "Bugün de Hakkarievi'nde etkinlik düzenledik. Dijital alışkanlıklarımızı azaltıp kitap okumaya yöneltmek istiyoruz. Bu etkinlikle kitap okuma konusunda farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz bizimle kitap okudu. Kafelerde, parklarda, evlerde de etkinliklerimizi sürdürdük." diye konuştu.

        Öğrencilerden Yasin Özoğul da etkinliğe çok değer verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Teknoloji çağında yaşıyoruz. İster istemez teknolojiyle fazla haşır neşir oluyoruz. Bu etkinliğin amacı yer mekan fark etmeksizin yediden yetmişe herkesi kitaba yöneltmek. Günde yarım saat, bir saat oturup kitap okuyoruz. Kitap okuma alışkanlığını yaymak istiyoruz. Etkinliğin bize çok faydası oldu. Boş zamanlarımızda telefona bakmak yerine sadece kitaplara odaklanıyoruz. Kafelerde de kitap okuyoruz. Günümüzde teknolojiye fazla hapsolmuş durumdayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

