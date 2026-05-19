        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 11 kişi yaralandı

        Hakkari'de elektrik direğine çarpan minibüsteki 11 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 18:17 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Korgan köyü Güzelkonak mezrasında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 FL 300 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma yönlendirildi, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ekipleri de destek için kaza yerine gitti.

        Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Şemdinli ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

