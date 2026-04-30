Hakkari'de heyelan meydana gelen bölgede alternatif yol çalışmaları sürüyor

Hakkari'de meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunun Tatlı köyü mevkisindeki alternatif güzergahta yol yapım çalışmaları devam ediyor.



Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda yolun ulaşıma kapanması nedeniyle alternatif üç güzergah belirlendi.



Heyelanda hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin yukarı kısmında ve Bağışlı köyü Yağmurlu mezrasında yapılan alternatif yollarda araçların kontrollü geçişi sürüyor.



Tatlı köyünün aşağı kısmında yapılan 2,5 kilometrelik alternatif yolda ve panel köprünün yapılacağı Zap Suyu kenarında da Karayolları ve DSİ ekiplerince iyileştirme ve genişletme çalışmaları devam ediyor.



İki vardiya şeklinde 133 personel ve 54 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarla kısa sürede yolun tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.



Bölgede incelemelerde bulunan Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, basın mensuplarına, 13 Nisan'da Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini anımsattı.



Sahanın suya doygun olması nedeniyle heyelanın sürmesi sonucu yolun 20 Nisan'da tamamen ulaşıma kapandığını belirten Erol, "Yolun trafiğe kapanmasının ardından teknik ekiplerimizle yolda gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldı. Kısa vadeli çözümler üzerine araştırmalarımızı yaptıktan sonra eş zamanlı olarak iki seçenek üzerinde çalışmalara başladık. Bunlardan birincisi heyelanın taç kısmından geçen Bağışlı köy yolunun onarılması olmuştur. Bu yol onarılarak küçük araçların geçişine sunulmuştur." diye konuştu.



- "Panel köprünün lojistik çalışmaları başladı"



Eş zamanlı olarak Zap Suyu'nun karşı tarafında Tatlı köyünün alt kısımdaki güzergahta bir servis yolu çalışması başlattıklarını dile getiren Erol, şunları kaydetti:



"Bu yolumuz 2,5 kilometre uzunluğunda ortalama 7-8 metre genişliğinde olup Tatlı köyüne bağlantı sağlayan İl Özel İdaresi köprüsünün bulunduğu yerden başlamaktadır. 2,5 kilometrenin sonunda ise Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından kurulması planlanan panel köprünün yapılmasıyla yolun karşı tarafına geçişi sağlamış olacağız. Panel köprünün lojistik çalışmaları başladı. Hedefimiz panel köprü kurulana kadar yolumuzun eksik kalan imalatlarını tamamlayarak trafiğin hizmetine sunmaktır."



Çalışmaları gece gündüz iki vardiya şeklinde 133 personel ve 54 iş makinesiyle sürdürdüklerini vurgulayan Erol, "Acil müdahale refleksiyle başladığımız bu servis yolundaki çalışmalarımız bütün olumsuz hava ve coğrafi koşullara rağmen hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Uzun vadede net bir çözüm sağlayabilmek amacıyla da Zap'ın karşı yakasından geçecek kalıcı bir yol projesi için de çalışmalara hızlı şekilde başlamış durumdayız. Bu çalışmamız kapsamında 6 kilometrelik ortalama 12 metre genişliğinde bir yol tasarlıyoruz. Ortalama mesafeleri 180 metre olacak 2 köprüyle Zap Suyu'nu geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Zap Suyu'nun debisinin yükselmesinin çalışmaları zorlaştırdığını ve DSİ ekiplerinin de bölgede gerekli düzenlemeleri yaptığını anlatan Erol, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Vatandaşlarımızın içinde bulunduğu mağduriyetin farkındayız. Bugüne kadar gösterdikleri anlayış ve sabır için kendilerine teşekkür ediyoruz. Çalışmalara başladığımız günden beri koordinasyonu sağladığımız ve kendilerine sürekli bilgi akışında bulunduğumuz Hakkari Valimize ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine çalışmalarını fedakarca sürdüren bütün personelimize teşekkürü bir borç biliyorum. İlk günden bizimle iletişim halinde bulunan, maddi, manevi destekleriyle çalışmalarımıza hız katan ve bizi cesaretlendiren Karayolları Genel Müdürü'müze ve personeline şükranlarımı sunuyorum."







