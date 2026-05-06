Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de sahipsiz köpekler belediyenin yaptığı merkezde koruma altında tutuluyor

        Hakkari'de sahipsiz köpekler belediyenin yaptığı merkezde koruma altında tutuluyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de sokaklardan toplanarak belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen yaklaşık 120 sahipsiz köpek, tedavi ve aşıları yapılarak koruma altında tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de sahipsiz köpekler belediyenin yaptığı merkezde koruma altında tutuluyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de sokaklardan toplanarak belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen yaklaşık 120 sahipsiz köpek, tedavi ve aşıları yapılarak koruma altında tutuluyor.

        Sümbül Mahallesi'nde iki yıl önce yaklaşık 3 bin metrekare alanda inşa edilen merkezde, sahipsiz hayvanların barındırıldığı bölümler ile yaşam alanı, muayene odası, ameliyathane, görüntüleme merkezi ve idari bölümler yer alıyor.

        Merkezde belediye ekiplerince sokaklardan toplanan yaklaşık 120 sahipsiz hayvan barındırılıyor.

        Kısırlaştırma, aşılama, ameliyat, iç ve dış parazit ilaçlamasının yapıldığı merkezde, deri altı mikroçip uygulaması yapılan köpeklerin tehlike oluşturmalarının önüne geçiliyor.

        Hayvanların bakım ve kontrollerinin özenle yapıldığı merkezde yer alan Kedi Bakım Evi'ne getirilen yaralı ve güçten düşen kediler de tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

        - "Sokaklarda çok az sayıda köpek var"

        Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, AA muhabirine, söz konusu merkezin 2024'ten beri hizmet verdiğini söyledi.

        Kentteki 15 mahalleden topladıkları sahipsiz hayvanları merkeze getirerek aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıklarını belirten Kaynar, "Burada 2 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri ve sokak hayvanlarını toplama ve bakım işiyle uğraşan 8 personelimiz bulunuyor. Burada arkadaşlarımız hayvanların günlük bakımlarını yaparak beslenmelerini sağlıyor. Hayvanları uzun süre burada misafir ediyoruz. Aynı zamanda sahiplendirme çalışmaları da yapıyoruz." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin köylerde de sahipli köpekleri deri altı mikroçip yöntemiyle kimliklendirdiğini anlatan Kanar, şunları kaydetti:

        "Burada yaklaşık 120 sahipsiz köpek bulunuyor. Kedi Bakım Evi'miz de bulunuyor. Burada da hasta, yaralı ya da güçten düşmüş kedilerin de tedavilerini yapıyoruz. Kedileri iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sokaklarda çok az sayıda köpek var. Ekiplerimiz onları da toplayıp buraya getirecek ve bakımlarını sağlayacak."

        Merkezde görevli Veteriner Hekim Furkan Karakoç da hem kedi hem de köpeklerin tedavilerini yaptıklarını ifade etti.

        Karakoç, "Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köpekler toplanıp barınağa getiriliyor. Köpeklerin muayene ve tedavilerinin ardından gerekli aşılarını yapıyoruz. Ondan sonra gözetimimiz altında beslenmelerini sağlıyoruz. Burası faaliyete girdikten bu yana yüzlerce köpek kısırlaştırıldı." dedi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek

        Benzer Haberler

        Van ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Van ve Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Sümbül Dağı mayısta beyaza büründü
        Sümbül Dağı mayısta beyaza büründü
        Berçelan'daki büyük su arızası giderildi
        Berçelan'daki büyük su arızası giderildi
        Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünelle...
        Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünelle...
        Yüksekova'da askeri üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
        Yüksekova'da askeri üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması sürüyor
        TSK'dan Hakkari'de heyelan bölgesine 40 metrelik köprü
        TSK'dan Hakkari'de heyelan bölgesine 40 metrelik köprü