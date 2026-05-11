        Hakkari'de sınır kapılarında yaka kamerası uygulaması başlatıldı

        Hakkari'de sınır kapılarında yaka kamerası uygulaması başlatıldı

        Hakkari'de sınır kapılarında görevli İl Emniyet Müdürlüğü personeli, yaka kamerası kullanımına başladı.

        Giriş: 11.05.2026 - 21:06 Güncelleme:
        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte daha önce trafik birimlerinde uygulanan yaka kamerası sistemi, farklı hizmet alanlarında da kullanıma sunuldu.

        Ülkede ilk kez kentte hayata geçirilen uygulama kapsamında Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı ve Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda görev yapan personel, yaka kamerası kullanımına geçti.

        Ses ve görüntü kaydı yapabilen, yüz tanıma özelliğine sahip yaka kamerası uygulamasıyla personelin görev güvenliğinin artırılması, vatandaşlarla yürütülen işlemlerin daha şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir şekilde kayıt altına alınması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Ateşkes en zayıf anında"
