Hakkari'de temel kazısı sonrası çatlakların oluştuğu bölgede 2 bina daha boşaltıldı

Hakkari'de temel kazısı yapılan alan çevresinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı Aile Sağlığı Merkezi ve bir bina daha tahliye edildi.



Pehlivan Mahallesi'nde temel kazısının yapıldığı alanın bitişiğindeki ve yakınındaki bazı bina ve iş yerlerinin önünde, yolda ve kaldırımda çatlaklar, bir eczanede de hasar oluştu.



Gece saatlerinde 6 binanın tahliye edildiği alana yakın noktada oluşan çatlaklar nedeniyle Aile Sağlığı Merkezi ve bir binanın daha boşaltılmasına karar verildi.



Polis ve AFAD ekiplerinin önlem aldığı alanda belediye ekipleri, söz konusu sağlık kuruluşu, bina ve bazı iş yerlerini mühürledi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi ekipleri, hasarın oluştuğu alanda cihazlarla ölçüm yaptı.



İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda kazı yapılan alanda dolgu işlemi başlatıldı.



Bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle kazı alanındaki bazı fore kazıklarının devrildiği görüldü.



Pehlivan Mahallesi Muhtarı İsmet Şimşek, AA muhabirine, gece saatlerinde mahalleden geçen çevre yolunda ve kaldırımlarda kabarmalar ve çatlakların oluştuğunu söyledi.



Bölgede yapılması planlanan binanın temel kazısından sonra bu hasarların oluştuğunun değerlendirildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:



"Tedbir amacıyla 6 binamız boşaltıldı. Sebebi şu an araştırılıyor. AFAD, Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Valilik, İl Özel İdaresi ekipleri herkes burada. Söz konusu binaların hepsi mühürlendi. İnşallah en kısa sürede çözüm bulunacaktır. Aile Sağlığı Merkezi ve yanındaki bina da tahliye edildi. İnsanların can güvenliğinin sağlanması için binalar boşaltıldı. Bina sakinleri öğretmenevi ve misafirhanelerde ağırlanıyor."

