Hakkari'de üreticilere sebze fidesi dağıtıldı
Hakkari'de üreticilere yüzde 75 hibeli 362 bin 700 sebze fidesi dağıtıldı.
Hakkari'de üreticilere yüzde 75 hibeli 362 bin 700 sebze fidesi dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere destek sağlanıyor.
Bu kapsamda Hakkari'de 1100 üreticiye domates, biber ve patlıcan olmak üzere 362 bin 700 sebze fidesi dağıtıldı.
Üreticilerden Bedel Engin, destek sayesinde üretime devam edebildiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.
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