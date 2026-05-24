Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'nin doğal zenginliklerinden Nehil Sazlığı kuşlarla canlandı

        Hakkari'nin doğal zenginliklerinden Nehil Sazlığı kuşlarla canlandı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasıyla yeşeren Nehil Sazlığı, bölgeye gelen kuş türleriyle canlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'nin doğal zenginliklerinden Nehil Sazlığı kuşlarla canlandı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasıyla yeşeren Nehil Sazlığı, bölgeye gelen kuş türleriyle canlandı.

        Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı, ev sahipliği yaptığı canlı ve bitki türleriyle bölgenin önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor.

        Göç yolları üzerinde olması nedeniyle yılın belli dönemlerinde onlarca kuş ve sürüngen türüne ev sahipliği yapan sazlık, çetin geçen kışın ardından yeşerdi, bazı kısımlarında rengarenk çiçekler açtı.

        Göçmen kuşların gelmesiyle canlanan sulak alanda ak leylek, kızılbacak, bayağı aynak, kara çaylak, karabaş martı, küçük akbaba, çamurcun, çıkrıkçın, akça cılıbıt, çulluk, şahin, yaban ördeği, gri ve beyaz balıkçıllar ile telli turna gibi türler gözlemlenebiliyor.

        Barındırdığı canlı türleri, yeşil örtüsü ve çiçeklerinin karlı dağlarla bütünleştiği manzarayla doğasever ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken sazlıkta bir leyleğin yılan avladığı anlar görüntülendi.

        - "Burası doğasıyla mükemmel bir yer"

        Bölgedeki canlıları görüntüleyen fotoğraf tutkunu Turan Koca, AA muhabirine, ilkbaharın gelmesiyle bölgede doğanın canlandığını söyledi.

        Bölgedeki güzelliklerin doğal stüdyo oluşturduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

        "Fotoğrafçı ve doğaseverler olarak sürekli burada kuşları, çiçekleri, ters laleleri görmeye geliyoruz. Şu an Nehil Sazlığı'nda kuş türlerini görüntülüyoruz. Farklı farklı kuşlar var. Kuşların doğal ortamlarında avlanmalarını çekiyoruz. Az önce bir leyleğin yılanı avladığı anlara şahitlik ettik. Bu anları fotoğraflamak gayet güzel bir şey. Güzel kareler aldık. Herkesi buraya bekleriz."

        Mesut Utku da ilçede kış koşullarının zorlu geçtiğini, ilkbaharla havanın ısındığını dile getirdi.

        Zaman zaman doğaya çıkarak vakit geçirdiklerini anlatan Utku, "Burası doğasıyla mükemmel bir yer. Yemyeşil arazide her renkten çiçek var. Az önce Yürekli köyü yakınında ters laleleri gördük. Güzel bir yer. Hava almak için buralara geliyoruz. Sazlığın, dağların güzelliği, leyleklerle güzel bir atmosfer var. Buranın Danimarka'dan, İsviçre'den hiçbir farkı yok." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Kurban pazarı hareketlendi
        Hakkari'de Kurban pazarı hareketlendi
        Yüksekova'da hastanede doğal gaz patlaması: 3 yaralı
        Yüksekova'da hastanede doğal gaz patlaması: 3 yaralı
        Yüksekova'da alzheimer hastası kadın evinde ölü bulundu
        Yüksekova'da alzheimer hastası kadın evinde ölü bulundu
        Hakkari'de 26 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 26 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekovada'da pancar toplarken kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
        Yüksekovada'da pancar toplarken kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
        Peynir bidonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi
        Peynir bidonunda 26 kilo metamfetamin ele geçirildi