Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Rahman Günay'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasıyla tören sona erdi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Tatlı, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Saim Gündoğan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

