Hakkari'ye ulaşım sıkıntısı Mehmetçiğin kurulumuna başladığı panel köprüyle giderilecek

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunda açılan alternatif güzergahın ana yola bağlanması için Milli Savunma Bakanlığınca panel köprü kurulumuna başlandı.



Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda Hakkari-Van kara yolunun kapanması nedeniyle ulaşım durdu.



Heyelan nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin yukarı kısmında ve Bağışlı köyü Yağmurlu mezrasında yapılan alternatif yollardan araç geçişleri kontrollü sağlanırken, Tatlı köyünün aşağı kısmında belirlenen alternatif güzergahta da çalışmalar sürüyor.



Karayolları ve yüklenici firma ekiplerinin iş makineleriyle zemin iyileştirme çalışması yürüttüğü bölgede, DSİ ekipleri de son yağışların ardından debisi yükselen Zap Suyu kenarında ıslah çalışması yapıyor.



Bu güzergahın Hakkari-Van kara yoluna bağlanması için Zap Suyu'nun üstüne panel köprü kurulmasına karar verilmesinin ardından, köprünün parçaları Malatya İstihkam Tugay Komutanlığı ekiplerince tırlarla kente getirildi.



Malatya'dan gelen askeri personel, köprünün kurulumuna başladı. İş makineleri ve vinç yardımıyla panelleri tek tek Zap Suyu'nun iki yakasına yerleştiren Mehmetçik, hummalı bir çalışma yürütüyor.



Kurulumunun kısa sürede tamamlanması planlanan 4 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğundaki köprü, ağır tonajlı araçların da geçişine uygun şekilde inşa ediliyor.



Böylece Van üzerinden Hakkari'ye geçişlerde özellikle ağır tonajlı araçlar için yaşanan sıkıntının giderilmesi amaçlanıyor.



Yöre sakinlerinden Naci Aksın, AA muhabirine, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını, şu an ulaşımı alternatif güzergahlardan sağladıklarını söyledi.



Çalışmada görev alan askerlere teşekkür eden Aksın, şunları kaydetti:



"Allah devletten razı olsun. Köprünün kurulumuna başlandı. Burası ulaşıma açıldığı zaman diğer yoldan gitmeye gerek kalmaz. İnsanlar Yağmurlu mezrasına gidip oradan geçmek zorunda kalıyor. Tırlar, büyük araçlar gidemiyor. Yağmur yağdığında da sorun oluşuyor. Ekipler 3-4 noktada çalışıyor. Yağmurlu yolunda da genişletme yapıyorlar. Heyelan nedeniyle eski yol kullanılamaz hale gelmiş. Şu an burada panel köprü yapılıyor. Çok güzel bir şey. Burası açıldığı zaman herkes kullanabilir. Tırlar da gelebilir."



Aksın, bölgenin zorlu bir coğrafi yapısının bulunduğunu, bu nedenle heyelanlı bölgelerin fazla olduğunu dile getirdi.

