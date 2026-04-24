Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hakkari Haberleri Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolunda ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başladı

        Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolunda ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başladı

        Hakkari'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkisinde açılan alternatif güzergahta kontrollü geçişlere izin verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 20:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolunda ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başladı

        Hakkari'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunun Akçalı mevkisinde açılan alternatif güzergahta kontrollü geçişlere izin verilmeye başlandı.


        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu'nun 39. kilometresi Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelan ve yol çökmesi nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahta çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Bugün itibarıyla bölgede bekleyen minibüs, pikap ve binek araçlarla sınırlı olmak üzere deneme amaçlı geçişlerin kontrollü şekilde sağlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün için yeni araç geçişine izin verilmeyecek, gece saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak ve sahada çalışmalar devam edecektir. Yarın ve müteakip günlerde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği riskini olumsuz etkileyecek bir durumun gelişmemesi halinde hafif taşıtların geçişlerinin kontrollü olarak başlatılması planlanmaktadır. Bölgede ulaşımın tamamen güvenli hale getirilmesi amacıyla alternatif güzergahlardaki çalışmalarımız başta olmak üzere tüm çalışmalarımız hız kesmeden sürdürülmektedir. Yolun kullanım durumuyla ilgili gelişmeler ve güncel bilgiler, valiliğimizin resmi internet sitesi üzerinden takip edilmelidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

