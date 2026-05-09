Mehmetçiğin Zap Suyu'nun üzerine kurduğu köprü Hakkari'ye ulaşımda kilit rol üstlenecek

        SAYİM HARMANCI / HİKMET TEMEŞ - Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunda açılan alternatif güzergah, Mehmetçiğin kurduğu 39 metrelik panel köprüyle ana yola bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da gerçekleşen heyelan nedeniyle Hakkari-Van kara yolunda ulaşımın durması üzerine belirlenen alternatif üç güzergahtan biri olan Tatlı köyü yakınındaki 2,5 kilometrelik yolda çalışmalar sürüyor.

        Söz konusu güzergahın, debisi yükselen Zap Suyu'nun üstünden Hakkari-Van kara yoluna bağlantısının sağlanması için Milli Savunma Bakanlığı devreye girdi.

        Bakanlığın talimatıyla 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığınca Malatya'dan kente getirilen ve 4 Mayıs'ta kurulumuna başlanan panel köprü çalışmaları, askeri personelin hummalı çalışması sonucu tamamlandı.

        Zap Suyu'nun iki yakasına yerleştirilen 39 metre uzunluğa, 3,5 metre genişliğe ve 37 ton taşıma kapasitesine sahip köprüye "Kaan Köprüsü" adı verildi.

        Karayolları ekipleri de ağır tonajlı araçların geçişine uygun şekilde inşa edilen köprünün bulunduğu noktada ve alternatif güzergahta zemin iyileştirme çalışması yaptı, işaret levhaları yerleştirdi.

        İş makineleri ve görevli personelin hazır hale getirilen köprüyü kullanarak çalışmalarını yürüttüğü yolun, kısa süre içinde zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla trafiğe açılacağı belirtildi.

        - "Tarihimizden gelen ordu-millet dayanışması, bu fedakarlıkla bir kez daha perçinlenmiştir"

        Malatya İstihkam Tugayı Köprücük Bölük Komutanı Üsteğmen Mustafa İlbay, AA muhabirine, 13 Nisan'da Hakkari-Van kara yolunun 39. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu kara yolunun toprak altında kalmasıyla ulaşımın durduğunu söyledi.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince belirlenen alternatif güzergahın kullanılması için köprü ihtiyacı doğduğunu belirten İlbay, "Bu kapsamda 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nda görevli köprücü personel tarafından Karayolları ekipleriyle koordineli olarak arazide inceleme ve teknik keşifler yapılmıştır. Hazırlıklar tamamlanarak 55 personel ile bulunduğumuz bölgeye intikal edilmiştir. Panel köprü kurulumunda kullanılacak malzeme ve teçhizat tırlar ile köprü inşa alanına sevk edilmiştir. Teknik verilerin analizi ve son kontrollerin ardından zaman kaybetmeden köprü kurulumuna başlanmış, köprünün inşası 3 günde tamamlanmıştır." diye konuştu.

        İstihkam Köprücü Birliği'nin köprünün kurulumunu en kısa sürede tamamlayarak bölge halkının temel ihtiyaçlarını kesintisiz sağlanmasını hedeflediğini vurgulayan İlbay, şunları kaydetti:

        "Mehmetçiğimizin üstün gayretleriyle kurulan panel köprü, yüksek mukavemetli çelikten üretilen modüler bir mühendislik örneğidir. Gerekli hesaplamalar yapılarak belirlenen miktar ve türde saha elemanının birleştirilmesiyle inşa edilmiştir. Panel köprümüz çift giriş, çift kat takviyeli olarak inşa edilmiştir. 39 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğindedir. 37 ton taşıma kapasitesine sahiptir.


        Bağlantı yolunun tamamlanmasıyla köprümüz hizmete girecek ve bölge trafiği yeniden hayat bulacaktır. İnşa edilen yapı sadece kara yolu köprüsü değil, aynı zamanda Mehmetçiğin her daim milletinin yanında olduğunu gösteren manevi bir köprü vazifesi görmüştür. Tarihimizden gelen ordu-millet dayanışması, bu fedakarlıkla bir kez daha perçinlenmiştir. Yapmış olduğumuz köprünün tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
