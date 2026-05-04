Şemdinli-Derecik kara yolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde derenin taşması sonucu Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun Boğazköy mevkisindeki dere taştı. Bir bölümü su altında kalan kara yolu ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.