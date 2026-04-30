Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan taziye ziyareti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, düştüğü derede yaşamını yitiren çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İlçeye bağlı Yufkalı köyü Korgan mezrasında 26 Nisan'da dengesini kaybederek dereye düşen ve bu gün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Osman Taş için taziye kuruldu. Kaymakam Akpınar, taziyeye katılarak acılı aileye başsağlığı diledi.

