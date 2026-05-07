Tukcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasından ertelenen maçta Yüksekovaspor, Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı.
Giriş: 07.05.2026 - 15:35
Şemdinli Şehir Stadı'nda Yüksekovaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Princella Adubea'nın 26. dakikada attığı golle ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Konuk ekip, 79. dakikada Victoria Thalita'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
