Tukcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasından ertelenen maçta Yüksekovaspor, Hakkarigücü ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Şemdinli Şehir Stadı'nda Yüksekovaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Princella Adubea'nın 26. dakikada attığı golle ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Konuk ekip, 79. dakikada Victoria Thalita'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

        Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

