Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Hakkarigücü, Galatarasay GAİN ile 1-1 berabere kaldı. Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Marta Cintra'nın 21. dakikada attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, Elizabeth Owusuaa'nın 49. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. İki takımdan birer oyuncunun da kırmızı kart gördüğü karşılaşma 1-1 sona erdi.

