Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'i 3-2 mağlup etti.



Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25. dakikada Rasmata Sawadogo'nun kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı Hakkarigücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Hakkari temsilcisi, 75. dakikada Elizabeth Owusu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.



Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte, 77. dakikada bir kez daha gol atan Rasmata Sawadogo, ikinci golünü kaydederek skoru 3-0'a taşıdı.



Konuk ekip ABB FOMGET, 81. dakikada Blerta Smaili'nin golüyle farkı ikiye indirdi. Ataklarını sürdüren Ankara temsilcisi, 86. dakikada Olha Ovdiychuk'un golüyle skoru 3-2 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hakkarigücü, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

