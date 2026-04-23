Van ve çevre illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.





Van Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Van Gölü Anaokulu bahçesinde devam eden programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, yaptığı konuşmada, milli kimliğin, bağımsızlık ülküsünün, ortak geleceğin temelini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 106. yılının kutlandığını söyledi.



Çocukların Türk milletinin yarınları olduğunu belirten Çandıroğlu, "Türk milletinin umudu, direnci, yarınlara olan inancını en güçlü ifade eden çocuklarımızın günüdür. Bu yıl, 23 Nisan'ı kutlarken yüreğimizin bir köşesinde acıyla yaşıyoruz ama milletimizin ortak iradesi, inancı bunu aşacak güçtedir." dedi.



Programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, öğretmenler, öğrenciler veliler ve vatandaşlar katıldı.



Erciş ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte gösteri sundu.



- Hakkari



Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrenci ve öğretmenleri kabul etti.



Öğrencilerle sohbet edip bayramlarını kutlayan Taşyapan, makam koltuğunu temsili olarak Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kübra Baytur'a devretti.



Ardından kapalı spor salonunda devam eden programda konuşan Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletin bağımsızlık ve egemenlik yolundaki en güçlü adım olduğunu söyledi.



Bugünün, çocuklara armağan edilen dünyada eşi, benzeri olmayan bir bayram olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu güzel günü kutlarken son günlerde yüreğimizi derinden yaralayan acı hadiseleri de unutmamız mümkün değil. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarımızda yaşanan menfur saldırılar hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Çocuklarımızın yürekleri sevgiyle, coşkuyla ve umutla çarpmalı. Kulakları akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalı ki huzurun kucağında uyuyabilsinler." diye konuştu.



Şehit Eğitim Müfettişi Selahattin Şimşek İlk ve Ortaokulu 2. sınıftaki kız öğrencilerinin babalarıyla yaptığı gösteri alkış aldı.



Şiirlerin okunduğu, gösterilerin yapıldığı programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Saim Gündoğan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



Şemdinli ilçesinde de Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencisi Zeynep Miray Geylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kaymakamlık makam koltuğuna oturdu.



- Bitlis



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Kapalı Spor Salonu'nda program düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya yaptı.



Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106'ncı yıl dönümünü kutlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirten Kaya, "Aziz milletimiz, tarihi eşine az rastlanan bir mücadeleyle küllerinden yeniden doğmuş ve 23 Nisan 1920'de meclisin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.



Programa Vali Ahmet Karakaya, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Doğanay Gözüm ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.



- Muş



Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen program, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda konuşan Vali Avni Çakır, 23 Nisan'ın millet iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.



Çocukların ülkenin geleceğini şekillendirecek en önemli güç olduğunun altını çizen Çakır, şunları kaydetti:



"Sizler bu ülkenin umudu, enerjisi ve yarınlara uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Bilgiyi tüketen değil, üreten, izleyen değil yön veren bireyler olmalısınız. Başarı disiplin, sabır ve inançla mümkün olacak. Yalnızca akademik başarıyla yetinmeyin. Spor yapın, sanatla ilgilenin, kitap okuyun ve kendinizi geliştirin. Çünkü güçlü birey düşünen, hisseden ve üreten insandır."



Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programa Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve öğrenciler katıldı.

