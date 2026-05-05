Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Törene, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.