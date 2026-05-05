Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 14:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Şemsettin Onay Anadolu Lisesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.


        Törene, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!

        Benzer Haberler

        Geçimli'de ev yandı: 9 nüfuslu aile açıkta kaldı
        Geçimli'de ev yandı: 9 nüfuslu aile açıkta kaldı
        Hakkari'ye ulaşım sıkıntısı Mehmetçiğin kurulumuna başladığı panel köprüyle...
        Hakkari'ye ulaşım sıkıntısı Mehmetçiğin kurulumuna başladığı panel köprüyle...
        Hakkari-Van yolunda panel köprü çalışması sürüyor
        Hakkari-Van yolunda panel köprü çalışması sürüyor
        Kavaklı'da dere taştı: İşçiler kepçeyle taşındı
        Kavaklı'da dere taştı: İşçiler kepçeyle taşındı
        Yüksekova'da heyelan ulaşımı aksatıyor: Pizok yolunda ulaşım 1 aydır tek şe...
        Yüksekova'da heyelan ulaşımı aksatıyor: Pizok yolunda ulaşım 1 aydır tek şe...
        Kaval Deresi taştı, köy yolu ulaşıma kapandı (2)
        Kaval Deresi taştı, köy yolu ulaşıma kapandı (2)