AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ayağa kaldırıldığını belirterek, "İnşallah geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirmiş durumdayız." dedi.



Yayman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda başlayan "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde en çok yıkımın Hatay'da yaşandığını söyledi.



Kentte depremin ardından yürütülen çalışmalara dikkati çeken Yayman, şöyle konuştu:



"Bugün geldiğimiz noktada tüm misafirlerimize Atatürk Caddesi'nde yürümelerini, Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etmelerini, Fatih Caddesi'ni seyretmelerini ve 75. Yıl Bulvarı'nı görmelerini istedik. Gülderen'i anlatmaya gerek yok, orada zaten bir şehrin kurulduğunu hep beraber takip ediyorsunuz ama kadim şehirde de şehrin yeniden küllerinden doğduğunu görüyoruz."



Yayman, Hatay'ın tüm milletin şahsi meselesi olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu Sayın Bakanımız Murat Kurum ile COP31'de Hatay'ı, tekrar Hatay modelini konuştuk. Hatay'da bu uluslararası toplantının yapılmış olması ve çok sayıda bakanın, temsilcinin gelmesi aslında Hatay'da yapılan işin ne kadar doğru olduğunu, tarihe not düştüğünü ve bütün dünyaya örnek teşkil ettiğinin ispatı oldu. Dolayısıyla Hatay düne göre iyi bir noktadır, yarın çok daha iyi bir noktada olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Yayman, depremin hayatın gerçeği olduğunu, programda çıkarılacak notları hep birlikte takip edeceklerini belirtti.



- "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır"



Depremlerden etkilenen kentlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ayağa kaldırıldığını dile getiren Yayman, şöyle devam etti:



"İnşallah geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirmiş durumdayız. Hatay modelinin önemli unsurlardan bir tanesi de valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, kurum müdürlerimiz, bürokratlarımız, üniversitelerimiz, hocalarımız, talebelerimiz et ve tırnak gibi bir ve beraber. Bu çok önemli. Hep söylediğimiz, altını çizdiğimiz bir hakikatin dışa vurumu, söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır. Dolayısıyla biz de bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz."



- Diğer konuşmacılar



Vali Mustafa Masatlı da 6 Şubat ve devamındaki depremlerin ardından yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmalarını bütün yönleriyle değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.



Kentin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları anlatan Masatlı, şu ifadeleri kullandı:



"Hatay'ımızda bu süreci yalnızca bugünün yaralarını sarmak için değil yarının daha dirençli, güvenli ve güçlü Hatay'ını kurmak için yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. İşte bu anlayışla ortaya koyduğumuz yaklaşımı biz, 'Afette Hatay Modeli' olarak tanımladık. 'Afette Hatay Modeli' sahayı masa başında değil, doğrudan hayatın içinden okuyan bir anlayıştır, her ilçenin, mahallenin, sokağın ihtiyacını ayrı ayrı gören bir koordinasyon iradesidir. Bu model, sadece binaları değil insanı, sadece yolları değil umudu, sadece kurumsal değil toplumsal dayanışmayı da merkeze alan bütüncül bir iyileşme modelidir. Bu modelin temelinde insan vardır, devlet ve millet birlikteliği vardır. Bu modelin hedefinde ise yeniden ayağa kalkan, geleceğe güçlü yürüyen, tarihine ve kimliğine sahip çıkan bir Hatay vardır."



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de çalıştaydan önemli neticelerin çıkacağını ve dünyaya da örnek olacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Şimdi inşallah şehrimizin gelecek 50-100 yılını karşılayacak güçlü bir altyapı yapılıyor. Yıl sonunda büyük oranda bitireceğiz, 2027'de de tamamen bu işi çözmüş olacağız. Afetlere dayanıklı, güçlü çok sayıda bina, konut ve kamu binaları yapıldı. Hakikaten bunun anlatılması lazım. Şu yapılan işler kolay değil. Sadece Hatay'da çok kısa sürede 193 bin konut yapıldı. Kamu binaları, hastaneler, okullar, köprüler, yollar, tüneller, havalimanları... Bunları yapmak kudretli devletlerin işi ve devlet ile milletin kaynaştığı, birleştiği bir iş. Aksi takdirde bu olamaz. Onun için hem devletimizden hem de bu milletten Allah razı olsun."



Öntürk, çalıştaydan çıkacak raporları uygulamak için tüm güç ve enerjilerini sarf edeceklerini vurguladı.



HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel'in de konuşma yaptığı programda uzmanlar çeşitli sunumlar yaptı.



Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hatay'ın Türkiye Depremselliği İçindeki Yeri ve Önemi" adlı sunumunda, 6 Şubat depremlerinin Hatay'daki etkilerini görsellerle anlattı.



Depreme karşı alınacak önlemlerden bahseden Ersoy, zemin ve yapının barışık olacağı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti.



Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, HMKÜ ve İSTE işbirliğinde düzenlenen panel ve çalıştay 3 gün sürecek.

