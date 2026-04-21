Atölyeye çevirdiği evinin garajında eşiyle atık kumaşları kilime dönüştürüyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da emekli muhasebeci 78 yaşındaki Mehmet Dağdaş, atölyeye çevirdiği evinin garajında eşiyle atık kumaşlardan kilim dokuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Payas ilçesinde muhasebecilik yapan Mehmet Dağdaş, 1998'de emekliye ayrıldı.

        Herhangi bir iş yapmadan emeklilik günlerini geçiren Dağdaş, 2014 yılında eşi Fatma Dağdaş'ın dokumacılık kursuna gitmeye başlamasıyla bu sanata merak sardı.

        Dağdaş, kursta işin inceliklerini öğrenen eşinin atık kumaşlardan yaptığı dokumalarla bu işi kendisinin de yapabileceğine karar verdi.

        Eşinden dokumacılığı öğrenmeye başlayan Dağdaş, her geçen gün kendini geliştirdi.

        Dağdaş, evinin garajını atölyeye dönüştürerek eşiyle atık kumaşları yeniden ekonomiye kazandırmaya başladı.

        Eşiyle atölyede kilim dokuyan Dağdaş, yaptığı ürünleri satarak gelir elde ediyor.

        - "Eşimle fikirlerimizi birleştirerek belli bir noktaya geldik"

        Mehmet Dağdaş, AA muhabirine, 11 yıldır dokumacılığı severek sürdürdüğünü söyledi.

        Emekliliğinin ardından çok boş zamanının olduğunu anlatan Dağdaş, "Evde dinlenmekten bıkmıştım, kahve kültürüm yoktu ve bu işe meyil verdim." dedi.

        Dağdaş, çevresindekilerin kullanmadıkları kumaşları kendilerine getirdiğini ve atölyede bunları güzel bir ürüne dönüştürdüklerini ifade etti.

        Eşiyle atık kumaşları yeniden ekonomiye kazandırmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Dağdaş, şöyle konuştu:

        "Eşimle üretim yapmaya başladıktan sonra birbirimizi daha çok anlamaya başladık. Birbirimizin sözlerinin daha kıymetli olduğunu anladık. Eşimle fikirlerimizi birleştirerek belli bir noktaya geldik. Bu işi beraber yapıyoruz, beraber mücadele ediyor, beraber gelişiyoruz."

        Fatma Dağdaş (58) da gittiği kursta işin inceliklerini öğrenerek usta öğretici olduğunu belirtti.

        Şu anda Payas Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde açılan kursta bu işi öğrenmek isteyenlere de destek verdiğini anlatan Dağdaş, boş vakitlerinde de eşiyle evinin atölyesinde çalıştığını dile getirdi.

        Dağdaş, eşiyle bu işi yapmanın ve birlikte ortaya güzel ürünler çıkarmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

