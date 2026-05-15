        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Bakıra Osmanlı motifleri işleyen zanaatkar el emeği ürünler tasarlıyor

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da kayınbabasından öğrendiği bakırcılığa gönül veren 56 yaşındaki Tülin Arpacı, Kültür ve Sanat Çarşısı'ndaki atölyesinde Osmanlı motifleri işlediği broş, tepsi ve dekoratif ürünleri meraklılarıyla buluşturuyor.

        Giriş: 15.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Defne ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Arpacı, boş vakitlerinde bakırcılık ustası kayınbabası Lütfi Arpacı'dan mesleğin inceliklerini öğrendi.

        Arpacı, daha sonra kayınbabasının yönlendirmesiyle Gaziantep ve Şanlıurfa'daki zanaatkarlardan aldığı eğitimlerle kendini geliştirip evinde bakıra şekil vermeye başladı.

        Hatay Valiliği, Arpacı'ya unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatması için geçen yıl Kültür ve Sanat Çarşısı'nda 18 metrekarelik atölye tahsis etti.

        Kayınbabasının fotoğrafını astığı atölyesinde bakırdan broş, tepsi ve dekoratif ürünler tasarlayan Arpacı, Osmanlı motifleri işlediği el emeği eserlerini müşterileriyle buluşturuyor.

        - "Yanına her gittiğimde özveriyle çalıştığını görmek ilgimi çekti"

        Tülin Arpacı, AA muhabirine, kayınbabasının mesleğine olan aşkı dolayısıyla bakırcılığa ilgi duymaya başladığını söyledi.

        Ustasından çok şey öğrendiğini anlatan Arpacı, "Kayınbabam Antakya'nın tanınan bakırcısıydı. Onun emeklerini, işçiliğini gördüm. Yanına her gittiğimde özveriyle çalıştığını görmek ilgimi çekti. Zamanla benim de ilgim oluştu ve hoşuma gitmeye başladı. Evimde küçük dekoratifler yapmaya başladım." dedi.

        Arpacı, katıldığı kurslarda kendini geliştirip tepsi gibi ürünleri de işlemeyi öğrendiğini dile getirdi.

        - "Çekiç sesini duymak hoşuma gidiyor"

        Bakırcılığa kendi tarzını kattığını belirten Arpacı, "Kayınbabam dekoratif amaçlı iş örgüsü falan yapmıyordu sadece tencerenin içine dövme yapıyordu. Ben biraz daha modern ve Osmanlı motiflerini bakıra işliyorum. Şu an herkes elektriğe döndü ama ben çekiçle yapmayı çok seviyorum. Çekiç sesini duymak hoşuma gidiyor." diye konuştu.

        Arpacı, bakırcılığı gelecek kuşaklara aktarmayı istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İmkanlarım doğrultusunda çiçek ve tablo şeklinde küçük küçük objeler de yapıyorum. İnsanlara bakırın zevkli bir şey olduğunu göstermek için ürünleri workshop olarak gösteriyorum. Mesleğimi ilerletmek, ilerlettikçe öğrenci yetiştirmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

