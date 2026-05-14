Dörtyol ilçesinde fasulye hasadı başladı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yetiştirilen fasulyeler hasat edildi.
Kaymakam Mehmet Keklik, çiftçilerin hasat mesainin başladığı Yeniyurt Mahallesi'ndeki tarlaları gezdi.
Üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet eden Keklik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.
Keklik'e ziyaretinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıyamcı ve muhtar Ömer Çınar da eşlik etti.
Hasadın bereketli geçmesini dileyen Kaymakam Keklik, "Şehrimizde yaklaşık 1000 tonluk fasulye rekoltesi var. Dörtyol'umuz narenciyede çok önemli bir yere sahip, aynı zamanda birçok tarım ürününün üretildiği çok önemli bir tarım merkezi. Fasulyeler buradan İstanbul'a gidiyor. Konservelik olanlar ise Çanakkale ve Bursa'ya gönderiliyor." dedi.
