Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 30.04.2026 - 13:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kılıç ele geçirildi, Ç.A, K.F. ve E.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

