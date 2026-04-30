Dörtyol'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kılıç ele geçirildi, Ç.A, K.F. ve E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

