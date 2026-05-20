        Futbol tutkunu gencin kaybettiği bacağı için Beşiktaş armalı protez yapıldı

        LALE KÖKLÜ - Kastamonu'da "patpat" diye tabir edilen tarım aracının tekerine sıkışan sol bacağı ampute edilen 19 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Murat Tandır'a, Hatay'da takımının armasının olduğu siyah-beyaz renkli protez tasarlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Kastamonu'da orman işçisi ailesiyle yaşayan Tandır, 2019'da tarım aracı "patpat" ile kaza geçirdi.

        Hastaneye kaldırılan Tandır'ın aracın tekerine sıkışan sol bacağı, düz üstünden ampute edildi.

        Daha sonra ailesiyle Hatay'ın Samandağ ilçesine taşınan genç, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan protezinin kırılması nedeniyle Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'ne başvurdu.

        Merkezin ortez-protez bölümünde görevli doktorlar, Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş taraftarı Tandır için üzerinde takımının armasının olduğu siyah-beyaz protez tasarladı.

        Bacağına uygun protezin takılmasıyla daha iyi yürümeye başlayan Tandır, merkezde fizik tedavi görüyor.

        - "Futbola merakım var"

        Murat Tandır, AA muhabirine, 12 yaşında geçirdiği kazanın hayatını etkilediğini söyledi.

        Protez kullanmaya zamanla alıştığını dile getiren Tandır, "Son protezimi Adana'da hayırseverlerin desteğiyle yaptırmıştım ancak kırıldı. Yenisini almak için bütçem yetmeyince öneri üzerine buraya başvurdum. Olumlu cevap alınca geldim protezim yapıldı, memnunum." dedi.

        Tandır, futbola ilgi duyduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı tuttuğum için yeni protezimi Beşiktaşlı yapmayı önerdiler, ben de mutlu oldum. Takımımı çok seviyorum. Futbola merakım var, oynamayı seviyordum. Bacağım böyle olunca bıraktım ama bazen arkadaşlarımla oynuyoruz, beni genelde kaleci yapıyorlar." diye konuştu.

        Merkezde fizik tedavisinin sürdüğünü anlatan Tandır, bir işe girip aile bütçesine katkıda bulunmayı istediğini anlattı.

        Merkezin sorumlusu fizyoterapisti Uğur Akar da Tandır'ın Beşiktaşlı olduğunu öğrenince sürpriz yapmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Murat, Beşiktaş'ı çok seviyor. Biz de ona güzel bir hediye olarak Beşiktaşlı soket yaptık. Merkezde onları sadece ayağa kaldırmakla kalmıyoruz aynı zamanda iyi oluş hallerini desteklemek için birçok şey yapıyoruz. Burada sadece kişiye özel soket değil kişilere özel bazı etkinlik ve kurslar da oluyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

