        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Göç yolunda yaralanan ya da bitkin düşen kuşlar, Hatay'daki merkezde tedavi ediliyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da yaralanan ya da bitkin düşen göçmen kuşlar, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavilerinin ardından yolculuklarına devam ediyor.

        Giriş: 22.04.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü'nde hayata geçirilen merkezin görevlileri, dağ ceylanı, geyik, karaca, tilki ve kurt gibi yaban hayvanlarının yanı sıra göçmen kuşlara da yardım eli uzatıyor.

        Kuşların göç yolculuğundaki en önemli kavşaklardan olan kentte çeşitli nedenlerle yaralanan ya da bitkin düşen canlılar, ekipler tarafından merkeze götürülüyor.

        Merkezde, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile HMKÜ Veteriner Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenciler, zorlu yolculuklarına mola vermek zorunda kalan kuşların tedavilerini gerçekleştiriyor.

        Bahar döneminde 30 kuşun ağırlandığı merkezde, rehabilitasyonu tamamlanan 2 leylek, 2 yılan kartalı, 2 şahin, 2 kumru, 1 kulaklı orman baykuşu ve 1 ishak kuşu doğaya salındı.

        Görevliler, 8 şahin, 6 leylek, 2 kızıl şahin, 2 kerkenez, 1 gökdoğan ve 1 saz tavuğunun bakımını sürdürüyor.

        - Vatandaşların ihbarları değerlendiriliyor

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, bahar döneminde 500 bine yakın kuşun Hatay semalarından geçtiğini söyledi.

        Kentin göç yolunda olması dolayısıyla sıkça yaralı ve bitkin halde kuş görüldüğünü belirten Akın, bunların genellikle avcı saldırıları, elektrik direğine takılma ve elektrik çarpması ile yorgunluktan kaynaklandığını anlattı.

        Akın, sahadaki rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşların ihbarlarının değerlendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Göç dönemlerinde vatandaşlarımız, yaralı hayvan gördüklerinde müdürlüğümüze bilgi veriyor. Ekiplerimiz hayvanları merkeze getiriyor ve tedavileri yapılıyor. Burada hocalarımız çalışmalarını tamamladıktan sonra salıma uygun olanlar doğaya bırakılacak. Amaç kuşlarımızın doğaya tekrar kazandırılmalarıdır. Amacımız, ilimizi göç yolu olarak kullanan kuşların en güvenli şekilde geçmelerini sağlamak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Kaza kırıma uğrayan helikopterde inceleme sürüyor
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Kapak kızları
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"

        Benzer Haberler

        Hatay'da engelli çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla çeşitli etkinliklerle bir a...
        Satırla bir saatte 3 kişiyi yaraladı
        Hatay'da satırla 3 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
        İskenderun'da hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samandağ'da yanan FİAT TOFAŞ kullanılmaz hale geldi
        Reyhanlı'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı