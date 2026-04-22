        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da satırla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME 2 - Hatay'da satırla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde satırla saldırdığı 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Çay Mahallesi'nde bir lokantaya giren M.S, iddiaya göre istediği yemeğin menüde olmadığı gerekçesiyle tartıştığı işletme sahibi A.İ'yi satırla yaraladı. Zanlı, daha sonra duraktaki arabasının yanında bekleyen taksici K.Y. ile ATM'den para çekmeye çalışan M.Ç'ye saldırdı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan K.Y. taburcu edildi, lokanta sahibi A.İ'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

        - Taksiciye saldırı güvenlik kamerasında

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.S'nin, "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından sabıkasının olduğu, cezaevinden bir süre önce çıktığı ve satırla saldırdığı kişileri tanımadığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        M.S'nin, taksici K.Y'ye saldırması bir pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - Saldırıyı sıyrıkla atlatan diğer taksici yaşadıklarını anlattı

        Olaya tanık olan 65 yaşındaki taksici Hasan Dinç, AA muhabirine, saldırganı tanımadıklarını söyledi.

        Zanlının satırlı saldırısında bileğinde sıyrık oluştuğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

        "Karşı sokaktan eli satırlı şahıs bize doğru yaklaştı. Arkadaşa "Eli satırlı geliyor adam bizi kesmesin" dedim. Gelip 'falanca yere gideceğim' dedi, biz de fiyat verdik. Konuşurken küfür ederek bana satırı salladı. Ben eğildim, satır kolumu sıyırdı. Sonra satırı yanımdaki arkadaşa salladı, o yaralandı. Ondan sonra adam kaçarak gitti. Arkadaşımızın durumu iyi, 12 dikiş atıldı. Evinde istirahat ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Hatay'da depremzede üreticilere makine, ekipman ve hijyen seti desteği veri...
        Suç makinesinin satırlı saldırısından anlık refleksle kurtulan taksici: "Ge...
        Hatay'da Su Sümbülleri İşleme Merkezi açıldı
        Suç makinesi önüne geleni satırla yaraladı, o anlar kameraya yansıdı
        Çimentaş'tan 23 Nisan'da Hataylı öğrencilere eğitim ve dayanışma desteği
        Göç yolunda yaralanan ya da bitkin düşen kuşlar, Hatay'daki merkezde tedavi...
