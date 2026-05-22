GÜNCELLEME - Hatay'da sele kapılarak kaybolan 2 gençten 1'inin cesedi bulundu

        Hatay'da sele kapılarak kaybolan 2 gençten 1'inin cesedi bulundu

        Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 gençten 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 10:19 Güncelleme:
        Kentte iki gün önce meydana gelen sağanakta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa'yı (20) arama çalışmaları bugün de sürdü.

        AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ile jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekiplerinin de katılımıyla 2 gencin bulunması için Samandağ ilçesi Karaçay mevkisinde geniş bir alanda çalışma yürütüldü.

        İki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de desteğini alarak çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.

        Bu kapsamda ekipler, denizde hareketsiz bir cismin dron kamerasınca görüntülenmesiyle çalışmalarını o yöne kaydırdı.

        Mağaracık Mahallesi'ndeki Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada yapılan çalışmayla, 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait olduğu belirlenen cansız beden çıkarıldı.

        Denizden çıkarılan cenaze, morga kaldırıldı.

        Ekiplerin kayıp Musa Paşa'yı arama çalışmaları ise sürüyor.

        Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanak nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmiş, Samandağ ilçesinde de sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel ve Musa Paşa için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

