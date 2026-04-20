Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Halil öğretmen depremzede kadınlara bağlama kursuyla moral oluyor

        SALİM TAŞ - Hatay'da sınıf öğretmeni Halil Bulut, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadınlara moral bulmaları için gönüllü bağlama kursu veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görev yaptığı Karabük'te uzun yıllar verdiği ücretsiz eğitimlerde öğrencileri bağlamayla tanıştıran 49 yaşındaki Bulut, depremlerden etkilenenlere destek olmak için geçen yıl kendi isteğiyle Hatay'a tayin oldu.

        Merkez Antakya ilçesindeki Küçükdalyan Mahmut Yarım İlkokulu'na atanan Bulut, afetzede kadınlara müzikle katkı sunmak amacıyla kolları sıvadı.

        Bulut, 3 ay önce Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde belediyeye ait kafede haftada bir gün kurs vermeye başladı.

        Kursa katılan 56 kadın, hem bağlama öğreniyor hem de sosyalleşerek depremlerin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor.

        - "Yaşanan travmalardan sonra yapabileceğim en iyi şey buydu"

        Sınıf öğretmeni Halil Bulut, AA muhabirine, afetzedelere yapacağı en anlamlı katkının müzik olduğunu düşündüğünü söyledi.

        Müziğin iyileştirici gücünden yararlandığını dile getiren Bulut, "Deprem nedeniyle yaşanan travmalardan sonra yapabileceğim en iyi şey buydu. Bir insanın derdine ya da yarasına merhem olabilmişsem ne mutlu bana. Bağlama kursu, kadınlarımıza ilaç gibi geliyor ve onlara mutlu olmaları için yeni bir kanal açıyor." dedi.

        Bulut, gelecek yıl depremzede ilkokul öğrencilerine yönelik de kurs açmayı planladığını anlattı.

        - Müzikle hayata tutundular

        Kursiyerlerden 61 yaşındaki Vehide Yarıkkaya, çocukluğundan itibaren bağlama çalmak istediğini ancak fırsat bulamadığını belirterek, "Halil hocanın Karabük'ten buraya gelip bize nota ve bağlamayı öğretmesi büyük moral oldu." diye konuştu.

        Dört çocuk annesi 36 yaşındaki Sevcan İskenderun da kursun hayatında önemli değişiklikler sağladığını vurgulayarak, "Çocukluğumdan beri çalmayı, öğrenmeyi çok istiyordum. Halil hocamın sayesinde bağlama çalmayı öğrendim. Öğrendiklerimi çocuklarıma da aktarmayı istiyorum. İleriki zamanlar için çok büyük hayallerim, planlarım var." ifadelerini kullandı.

        52 yaşındaki Müzeyyen Nazik de deprem sonrası yaşadığı zorlu sürecin ardından bağlama çalma tutkusuyla hayata tutunduğunu söyledi.

        51 yaşındaki Vedia İşyar ise bağlama çalmanın huzur verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 zanlı tutuklandı
        Arsuz'da limon hasadı başladı
        Arsuz'da limon hasadı başladı
        Kaldırım işgalini önlemek için operasyona çıkan zabıtanın görev aşkı, esnaf...
        Kaldırım işgalini önlemek için operasyona çıkan zabıtanın görev aşkı, esnaf...
        Tescilli lezzet kabak tatlısı depremzede ailenin ellerinde lezzet buluyor
        Tescilli lezzet kabak tatlısı depremzede ailenin ellerinde lezzet buluyor
        Arsuz'da evin bodrumunda yangın çıktı
        Arsuz'da evin bodrumunda yangın çıktı
        Defne'de aracın motorunda yangın çıktı
        Defne'de aracın motorunda yangın çıktı