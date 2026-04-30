Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öntürk, mesajında, Hatay'ın yeniden ihya ve inşa sürecinde özveriyle çalışan işçi ve emekçilere teşekkür etti.
İşçilerin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler yürüttüklerini belirten Öntürk, mesajında şunları kaydetti:
"Çalışan yorulmaz anlayışıyla yorulmak nedir bilmeden tarlalardan fabrikalara, inşaatlardan atölyelere uzanan bir fedakarlık destanı yazan, yarınlarımızın inşası için gerekli olan inanç ve azmi yüreklerinde taşıyan emekçi kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Helal rızık peşinde koşan, kutsal alın terleri ve emekleriyle geleceğin aydınlık ve güçlü Hatay'ını el ele vererek inşa eden işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."
