Hatay merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı

Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

