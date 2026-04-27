        Hatay'da 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Hatay'da 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir etkinlikte ikram edilen yemekten yiyen 16 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Gökçeoğlu Mahallesi'nde dün, hacca gitmeye hazırlanan bir ailenin düzenlediği etkinlikte bakır tencerede pişirilen yemekten yiyen bazı kişiler rahatsızlandı.

        Mide bulantısı ve ishal şikayetiyle Kumlu Devlet Hastanesi'ne başvuran 16 kişi, tedavi altına alındı.

        İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

