        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 00:35 Güncelleme:
        Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Arpaderesi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 31 APT 773 plakalı cip, 31 KGD 37 plakalı hafif ticari araç, 31 GE 999 plakalı otomobil ve 31 AOV 586 plakalı motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada hafif ticari araç ve motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
