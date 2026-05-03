Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Arpaderesi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 31 APT 773 plakalı cip, 31 KGD 37 plakalı hafif ticari araç, 31 GE 999 plakalı otomobil ve 31 AOV 586 plakalı motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazada hafif ticari araç ve motosikletin sürücüsü yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kaza nedeniyle hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

