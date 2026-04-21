Hatay'da 410 litre kaçak içki ele geçirilen marketin sahibi gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 410 litre kaçak içki ele geçirilen marketin sahibi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir market ile eklentisindeki eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 410 litre kaçak içki, 80 litre etil alkol, 4 şişe bandrolsüz içki, 60 mililitre içki yapım kiti, 1 kurusıkı tabanca, 630 mermi ve 36 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda market sahibi D.G. gözaltına alındı.

