        Hatay'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda giren 42 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 21:00 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı Hisarcık Mahallesi'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde şüpheli kişiler olduğu tespit edildi.

        Bilgileri incelenen 42 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

