Hatay'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde yasa dışı yollarla yurda giren 42 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Altınözü ilçesi Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı Hisarcık Mahallesi'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde şüpheli kişiler olduğu tespit edildi. Bilgileri incelenen 42 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

