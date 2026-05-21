        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 21:25 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin taşındığı belirlenen otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.

        Araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 34 bin 887 lira ceza uyguladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

