Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin taşındığı belirlenen otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu. Araçtaki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 34 bin 887 lira ceza uyguladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

