Hatay'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Yeşilköy Mahallesi'nde F.T. idaresindeki 31 ALH 857 plakalı ambulans ile G.U. yönetimindeki 31 ACU 301 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada ambulans sürücüsü ile ambulansta görevli S.B. ve otomobil sürücüsü ile araçta bulunan E.U, Y.K.U. ve S.K.U. yaralandı.



Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

