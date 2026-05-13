        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, boğazına simit parçası kaçan öğrenciyi öğretmenlerin Heimlich manevrası uygulayarak kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda bir öğrenci, yediği simit parçasının boğazına takılması sonucu nefes almakta güçlük çekti.

        Öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni Erinç Pala, Heimlich manevrası uygulayarak simit parçasının çıkmasını sağladı.

        Kısa süre sonra boğazında ikinci bir parçanın daha kaldığını fark eden öğrencinin yardımına bu kez yan sınıftaki öğretmen Mehmet Kırat koştu.

        Kırat'ın ilk yardım müdahalesiyle öğrenci yeniden rahat bir nefes aldı.

        Öğretmenlerin çocuğa Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis'e sunulacak
