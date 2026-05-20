        Hatay'da boğazına yiyecek takılan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Hatay'da boğazına yiyecek takılan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenin, boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtarması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenin, boğazına yiyecek takılan öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtarması güvenlik kamerasınca görüntülendi.


        Şehit Atilla Kurt Ortaokulu'nda bir öğrencinin, teneffüste yediği poğaçanın parçası boğazına takıldı.

        Bahçedeki öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden öğretmen Esra Çimen Öztürk, Heimlich manevrası uygulayarak yiyeceğin çıkarılmasını sağladı.

        Öztürk'ün ilk yardım müdahalesi sayesinde çocuk rahat nefes aldı.

        Olay okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

