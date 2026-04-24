Hatay'da çocuklar lunaparkta ücretsiz eğlendi

Kırıkhan ilçesinde, Türk Kızılay tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, çocuklar lunaparka götürüldü. Kurtuluş Mahallesi'ndeki lunaparka gelen öğrenciler, palyaço eşliğinde eğlendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı öğrenciler, lunaparktaki oyun aletlerinde vakit geçirdi. Türk Kızılay Kırıkhan Şube Başkanı Şefik Özbilen, çocukları mutlu etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

