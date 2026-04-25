Hatay'da demir korkuluklara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Payas ilçesinde sulama kanalının demir korkuluklarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Ahmet Soysal (29), idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

