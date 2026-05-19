        Hatay'da denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında denizde 138 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Sarı Zeybekler Derneği ve İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Topluluğu işbirliğinde Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte gençler, deniz yüzeyinde 138 metrekarelik Türk bayrağı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı Türk bayrağı taşıdı.

        Sarı Zeybekler Derneği Başkanı Nevzat Kurt, AA muhabirine, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Etkinliğin gelenekselleştiğini dile getiren Kurt, "Güzel bir etkinlik oldu, bayrağı 40 genç açtı. 2023 yılında 123 metrekarelik Türk bayrağı açmıştık. Bugün ise 138 metrekarelik bayrak açıldı. Gururluyuz." dedi.

        İskenderun ilçesinde de TCG Karpaz Gemisi ve TCSG 304 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açıldı.

        İskeleye demirleyen gemi ve botu gezen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

