Hatay'da denizde mahsur kalan 8 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde mahsur kalan kayıktaki 8 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çevlik Sahili açıklarında kayıkla denize açılan 8 kişi, olumsuz hava koşulları ve dalgalar nedeniyle denizde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık personeli ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, kayıktaki 8 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı. Kurtarılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

