        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi inşa edildi

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alıp yıkılan cami, hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Tülek Mahallesi Maraşlar Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

        Hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ibadethanelerin de zarar aldığını belirtti.

        Şehrin inşa ve imar çalışmalarının sürdüğünü anlatan Masatlı, "Bugün geldiğimiz noktada, şehrimizde şu ana kadar 126 yeni caminin inşaatını tamamlayarak hizmete açmış olduk." dedi.

        Masatlı, 126 camiden 105'inin hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını söyledi.

        Kentte hayırseverlerin katkısıyla Kur'an kursu ve gençlik merkezlerinin de yapıldığını vurgulayan Masatlı, Hatay'ı güzel bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

